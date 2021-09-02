Defne Samyeli koronavirüse yakalandı

"Benimle temasa geçenler test yaptırsın!" 0:00 / 0:00

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık iki yıldır hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye bulaştı. Son olarak Defne Samyeli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Samyeli, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"COVID POZİTİF OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

"Covid pozitif olduğumu öğrendim." diyen Defne Samyeli, "Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik." şeklinde konuştu.

"AYNI ORTAMDA BULUNDUĞUM KİŞİLER TEST YAPTIRSIN"

Temasta bulunduğu kişileri uyarmayı ihmal etmeyen Samyeli, "Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum." açıklamasını yaptı.

49 yaşındaki Defne Samyeli, ayrıca, "Benimle hızlı şekilde ilgilenen sağlık çalışanlarına ve hemen iletişime geçip, bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler." dedi.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ: OYSA DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUM...

Karantinada olan ve 4 Eylül'deki konserinin de iptal edildiğini duyuran ünlü isim, yeni konser tarihini bildireceklerini de sözlerine ekledi. Samyeli, konuyla ilgili, "Oysa dört gözle bekliyordum. Ne yapalım, sağlık olsun..." dedi.

Takipçilerinden Defne Samyeli'ye çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları geldi.