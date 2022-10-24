Değeri 110 milyon doları aşan tabloya patates püresi attılar

Grubun Twitter'dan yaptığı paylaşımdaki görüntüde, biri kadın iki kişi ellerindeki kapların içindeki püreyi, değeri 110 milyon doların üstünde olan ünlü esere fırlattıktan sonra ellerini yapışkanla tablonun altındaki duvara yapıştırdığı görülüyor.

Paylaşımda ayrıca, tabloya patates püresinin atıldığı belirtilerek, "Bu Monet'i (tabloyu) sahne, kamuoyunu da seyirci yapıyoruz. Fosil ilerleyişin hepimizi öldürdüğünün topluma yeniden hatırlatılması için bir tabloya patates püresi atılması gerekiyorsa o zaman size bir tablo üzerine patates püresi veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Eylemi gerçekleştiren kadın da "İnsanlar açlık çekiyor, insanlar donuyor, insanlar ölüyor. Bir iklim felaketinin içindeyiz. Sizin tek korktuğunuz bir tablonun üzerine domates çorbası veya patates püresi olması. Benim neden korktuğumu biliyor musunuz? Bilimin 2050'de ailelerimizi besleyemeyeceğimizi söylemesi. Dinlemeniz için tablonun üzerinde patates püresi mi olması lazım? Yemek için kavga etmek zorunda kalırsak bu tablonun hiçbir değeri olmayacak." diye seslendi.