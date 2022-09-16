Kent girişine yakın bir bölgede otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonuna rastladı.

GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFON VE YEDEK PARÇALAR

Otomobilde yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olduğu değerlendirilen değişik marka ve modelde toplam 1491 gümrük kaçağı cep telefonu ile 145 cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

Chasan Mesker gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.