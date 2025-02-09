Show TV’nin Pazar akşamlarına damgasını vuran Deha dizisi, bu akşam 19. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler ve diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler Deha 19. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, bir yandan İmre’nin bir yandan Kuduz’un baskılarıyla yaptığı planla herkesi şaşırtan Devran, aynı zamanda İskender’e de bir ders verir. Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…