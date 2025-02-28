'Deha'nın, 22'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 22'nci bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda Aysel, tüm bu olanlar için İmre’yi suçlarken Sofi, Devran ve Gülce’ye sahip çıkıyor.

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İskender’in, kendisini vuran Gülce’yi görmesiyle eline büyük bir koz geçerken Devran’ın bu durumdan annesini nasıl kurtaracağı merak konusu oluyor.