'Deha'nın, 22'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 22'nci bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyiciyle buluştu
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 22'nci bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.
İşte 'Deha'nın 22. Bölüm Tanıtımı:
Yayınlanan tanıtımda Aysel, tüm bu olanlar için İmre’yi suçlarken Sofi, Devran ve Gülce’ye sahip çıkıyor.
İskender’in, kendisini vuran Gülce’yi görmesiyle eline büyük bir koz geçerken Devran’ın bu durumdan annesini nasıl kurtaracağı merak konusu oluyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!