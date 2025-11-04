Habertürk
        Dehşet! Metrelerce yükseklikten yere çakıldılar! | Son dakika haberleri

        Adana'da bir inşaatta feci kaza meydana geldi. Olayda 2 işçiyi taşıyan asansörlü iskele, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Can pazarının yaşandığı kazada işçilerden Siracettin Demirkıran hayatını kaybederken, İbrahim Gülşen ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:10 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:10
        Dehşet! Metrelerce yükseklikten yere çakıldılar!
        Adana'da apartman inşaatında sıva yapan işçiler Siracettin Demirkıran (53) ile İbrahim Gülşen’in (45) üzerinde bulunduğu asansörlü iskele, arızalanıp metrelerce yükseklikten düştü. Demirkıran yaşamını yitirirken Gülşen ise ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.30 sıralarında, Seyhan ilçesinde bir apartman inşaatında meydana geldi. Sıva işçisi Siracettin Demirkıran ile İbrahim Gülşen, apartmanın ön cephesindeki asansörlü iskeleyle yukarı çıktı.

        İskele bir süre sonra bilinmeyen nedenle arızalanıp, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İşçiler, demir iskelenin altında kaldı.

        Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Demirkıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlk müdahalesi yapılan Gülşen ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülşen’in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olay yeri incelemesi sonrası Demirkıran'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

