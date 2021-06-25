Delta varyantı hangi illerde? Delta mutasyonu belirtileri neler? Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan gelen "Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu" açıklaması sonrası gözler bu soruların cevabına çevrildi. Öte yandan İngiltere'de ise Şubat ayı sonrasında ven yüksek vaka sayılarına ulaşıldı. İşte Hindistan Delta Mutasyonu belirtileri...

DELTA MUTASYONU NEDİR?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

ŞİMDİYE KADAR Kİ EN TEHLİKLİSİ

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Şimdiye kadar bildirilen varyantların en güçlüsü, en hızlısı ve en bulaştırıcısı" dedi. Delta varyantından korunmak için aşılanmanın büyük bir hızla yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Kurugöl, "Delta varyantı görülen vakalara karşı, BioNTech aşısının ilk doz koruyuculuğu yüzde 33. İki doz yapıldığında yüzde 88'lere çıkıyor" diye konuştu

DELTA VARİANTI BELİRTİLERİ NELER?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

DELTA MUTASYONU HANGİ İLLERDE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Mutasyonu ile ilgili şunları söyledi:

Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, 18'i Düzce'de, 8'i Van'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü İzmir'de, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde görüldü.

İNGİLTERE'DE VAKALAR PATLADI

Koronavirüs vaka sayılarını ciddi şekilde düşürmeyi başaran İngiltere'de son günlerde vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Ülkede son 24 saatte 16 bini aşkın vakanın kaydedilmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı. Yetkililer ülkede delta varyantının baskın hale geldiğini açıkladı