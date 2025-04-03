Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti’den görüşme trafiği: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra İmralı ziyareti | Son dakika haberleri

        DEM Parti’den görüşme trafiği: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra İmralı ziyareti

        Terörsüz Türkiye sürecinde gözler terör örgütünün silah bırakma kongresine çevrildi. Öncesinden yoğun bir görüşme trafiği yaşanacak. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Ardından heyet 4'ncü kez İmralı'ya gidecek.

        Giriş: 03.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra İmralı ziyareti
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. 27 Şubat'ta tarihi silah bırakma çağrısı geldi. Nisan ayında terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresini toplaması bekleniyor. Öncesinde de yoğun bir diplomasi yürütülecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda görüştüğü DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e görüşme için Ramazan Bayramı sonrasını işaret etmişti. O sohbeti değerlendiren DEM Partili Pervin Buldan da Erdoğan'ın Önder'e bazı hazırlıklar yapacaklarını dediğini aktardı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığından DEM Parti İmralı heyetine bir tarih verilecek. Ardından kabul gerçekleşecek.

        4. İMRALI ZİYARETİNDE SİLAH BIRAKMA KONGRESİ GÖRÜŞÜLECEK

        Erdoğan görüşmesinden sonra DEM heyetinin 4'ncü defa İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesi bekleniyor. O görüşmenin ana gündem maddesi ise terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresi olacak. Görüşmede Öcalan'ın silahların bırakılması konusunda bir kez daha kararlılığını ortaya koyacağı kaydediliyor. Erdoğan ve İmralı görüşmelerinden sonra silah bırakma kongresinin toplanabileceği kaydediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        1 dakikada uykuya dalmak mümkün!
        1 dakikada uykuya dalmak mümkün!
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?