        DEM Parti'den yoğun "süreç" mesaisi: Önce kamp sonra İmralı ziyareti | Son dakika haberleri

        DEM Parti’den yoğun "süreç" mesaisi: Önce kamp sonra İmralı ziyareti

        DEM Parti bu hafta sonu üç günlük kampa girecek. İzmir'de gerçekleştirilecek kampın en kritik başlığı Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonrası olacak. Kampta Meclis'teki süreç komisyonu üyeleri ve İmralı heyetinin bilgilendirme yapması bekleniyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 11.09.2025 - 16:44 Güncelleme: 11.09.2025 - 16:44
        DEM Parti'den yoğun "süreç" mesaisi
        DEM Parti İzmir'de üç günlük kampa girecek. Cumartesi günü başlayacak kamp pazartesi günü sona erecek.

        Kampın ana gündemi Terörsüz Türkiye olacak. Milletvekilleri ve MYK üyelerinin yer alacağı kampta süreçte gelinen son durum ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin yol haritası masaya yatırılacak.

        İMRALI HEYETİ SÜRECE YÖNELİK BİLGİ VERECEK

        İmralı heyeti, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili bilgilendirme yapacak. Milletvekillerinin görüş ve önerileri alınacak. Yeni yasama yılında da yapılacak çalışmalar da gündeme gelecek.

        İMRALI ZİYARETİ

        DEM Parti Eş başkanlarının da aralarında olduğu geniş bir heyet ise önümüzdeki hafta İmralı'ya gidecek. Salı günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda devam eden çalışmalar ele alınacak. Görüşme sonrası yazılı bir açıklama yapılacak.

        #Son dakika haberler
