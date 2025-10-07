DEM Partili Hatimoğulları: Demokratik entegrasyon için yasaları yapmak lazım

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

DHA'nın haberine göre Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili şunları kaydetti:

"TBMM bünyesinde kurulan barış komisyonu çok kıymetli çalışmalara imza attı; fakat toplum artık somut adımlar bekliyor. Hep birlikte durgun suyu bulandırmak isteyenlere karşı fırsat vermemeliyiz. Bakın yaptığımız binlerce halk buluşması, emek-meslek örgütü, siyasi parti, sivil toplum örgütü, demokratik kitle örgütü, kadın hareketi, doğa ve insan hakları savunucuları, Aleviler ve bütün farklı halk ve inançlara mensup insanlarla yaptığımız toplantılarda çok temel bir mesaj ortaya çıktı. Ve bir haftadır yürüyüş yapan siz sevgili kadınlar da bunu deneyimlediniz. Barışı herkes canıgönülden istiyor ama somut adım atılmadığı için sürece ilişkin toplumda yeterli bir güvenin oluşamadığının farkındayız. Çözüm konusunda adımlar atıldıkça soru işaretleri kesinlikle ortadan kalkacak, güven artacak, toplum sürece daha çok sahip çıkacaktır. Sürece güven azaltan noktalardan birisi de ana muhalefet partisine ve belediyelerine dönük gerçekleşen yargı operasyonlarıdır. Bizler hem demokrasinin gereği olarak, hem de barışın toplumsallaşabilmesi için bu operasyonların derhal son bulmasını talep ediyoruz ve muhalefeti barış için daha fazla sorumluluk ve inisiyatif almaya davet ediyoruz."

"SİYASİ VE HUKUKİ EŞİĞİ ATLAMA ZAMANI GELMİŞTİR" Komisyonun 13 toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Hatimoğulları, "Komisyon sayısız insanı bu toplantılarda dinledi. Dinlenenlerin çoğu, 'Kürt meselesi amasız-fakatsız çözülmelidir' dedi. 'Demokratik halklar ve eşit yurttaşlık konusunda hukuki adımlar mutlaka atılmalıdır' dedi. Ve esas soru şudur; 'İktidar ve devlet, barış için ne zaman eyleme geçecek?' Bu süreçle ilgili en kritik soru budur. Unutmamak gerekir ki, Öcalan ve hareketi attıkları adımlarla büyük bir eşiğin aşılmasını sağladılar. Komisyonun kurulmasıyla beraber aslında bir eşik daha aşıldı. Artık siyasi ve hukuki eşiği atlama zamanı gelmiştir. Demokratik entegrasyon için yasaları yapmak lazım. Komisyon zaman kaybetmeksizin Öcalan'ı dinlemelidir. Nitekim Öcalan, 'Komisyon gelirse demokratik müzakere sürecini başlatacağım' demiştir. Barışın anahtarı baş aktörde olur. Dünyadaki çözüm örneklerinde de görüldüğü gibi İmralı'ya uzanacak doğrudan diyalog, silahları susturup, hukuki zemini kuracak en bağlayıcı adım olabilir. Bunun için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatif almasını bekliyoruz. Bu kişisel bir tercih değil, barışın ciddiyetinin ve devlet aklının kurumsallığının gereğidir. Komisyonun, Öcalan ile görüşerek önemli bir eşiğin daha aşılmasına katkı sunmasını bekliyoruz. Siyaset kurumu kararlı oldukça toplum çözüme daha çok inanır ve daha çok destek verir" diye konuştu.