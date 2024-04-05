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        Haberler Magazin Demet Akalın: Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur - Magazin haberleri

        Demet Akalın: Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur

        Demet Akalın, güzellik yarışmasında ikinci olmasıyla ilgili olarak; "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" sözleriyle 34 yıl sonra göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:20
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        Demet Akalın, 1990'da katıldığı Miss Globe'de kendisinin ikinci, Gülay Pınarbaşı'nın ise birincisi seçildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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        51 yaşındaki Demet Akalın, paylaştığı fotoğrafa; "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" notunu düştü.
        Demet Akalın'ın bu sözleri, yarışmanın jürisine bir göndermede bulunduğu yönünde yorumlandı.
        Sözleri; kendisinin kariyerine devam ederken o yarışmada kraliçe seçilen Gülay Pınarbaşı'nın mesleği çoktan bıraktığı, aslında kraliçeliğin kendisinin hakkı olduğunu dile getirmeyi amaçladığı izlenimi oluştu.

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        Gülay Pınarbaşı'nın, Türkiye güzeli seçildikten ardından birçok TV dizisi ve filmde rol almıştı. Ne var ki sonraları mesleğinden uzaklaşmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram, İHA,DHA

        #Demet Akalın
        #Gülay Pınarbaşı
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