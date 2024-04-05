Demet Akalın: Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur
Demet Akalın, güzellik yarışmasında ikinci olmasıyla ilgili olarak; "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" sözleriyle 34 yıl sonra göndermede bulundu
Demet Akalın, 1990'da katıldığı Miss Globe'de kendisinin ikinci, Gülay Pınarbaşı'nın ise birincisi seçildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
51 yaşındaki Demet Akalın, paylaştığı fotoğrafa; "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" notunu düştü.
Demet Akalın'ın bu sözleri, yarışmanın jürisine bir göndermede bulunduğu yönünde yorumlandı.
Sözleri; kendisinin kariyerine devam ederken o yarışmada kraliçe seçilen Gülay Pınarbaşı'nın mesleği çoktan bıraktığı, aslında kraliçeliğin kendisinin hakkı olduğunu dile getirmeyi amaçladığı izlenimi oluştu.
Gülay Pınarbaşı'nın, Türkiye güzeli seçildikten ardından birçok TV dizisi ve filmde rol almıştı. Ne var ki sonraları mesleğinden uzaklaşmıştı.
Fotoğraflar: Instagram, İHA,DHA