Demet Akalın: Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur

51 yaşındaki Demet Akalın, paylaştığı fotoğrafa; "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" notunu düştü.

Demet Akalın'ın bu sözleri, yarışmanın jürisine bir göndermede bulunduğu yönünde yorumlandı.

Sözleri; kendisinin kariyerine devam ederken o yarışmada kraliçe seçilen Gülay Pınarbaşı'nın mesleği çoktan bıraktığı, aslında kraliçeliğin kendisinin hakkı olduğunu dile getirmeyi amaçladığı izlenimi oluştu.