Demet Akalın yakın dostu ve meslektaşı olan Gülben Ergen'in 47. yaş gününü Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kutladı.

Birlikte havuz başında çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Akalın bu kareye “Evlatlarınla daha nice güzel günlere gülüm… Düğünde halay başıyım” şeklinde not düştü.

Akalın'ın bu paylaşımını görenler ise Ergen'in evleneceğini öne sürdü. Bir süredir Emre Irmak’la beraber olan ve onunla uzun bir Bodrum tatili yapan Gülben Ergen’in yakında nikah masasına oturacağı sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlandı.