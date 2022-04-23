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Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun'

Serdar Ortaç'ın 'Best Of' albümünde ünlü şarkıcının 'Bensiz Olsun' adlı parçasını yeniden yorumlayan Demet Akalın, performansıyla yazın yeni hitine imzasını atmış!

  • Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç... - Müzik Haberleri

    Serdar Ortaç'ın sevilen şarkılarını ünlü isimlerin yorumladığı 'Serdar Ortaç Vol. 1' albümü yayınlandı. Projede şarkıları Bengü, Demet Akalın, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Merve Özbey, Mustafa Ceceli ve Ziynet Sali gibi isimler seslendirdi.
  • Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç... - Müzik Haberleri

    'Best Of' projesinde Demet Akalın'ın 'Bensiz Olsun' performansını beğendim. Akalın'ın yeniden hayat verdiği şarkı bence ünlü popçunun tarzını tam da yansıtan bir düzenlemeye sahip olmuş. 2000'li yıllarda Fulden Uras da 'Bensiz Olsun'u seslendirmişti. Demet Akalın, Uras'ın ardından parçayı yeniden yorumlayarak, bence yeni bir yaz hitine imza atmış...
  • Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç... - Müzik Haberleri

    Sosyal medyada incelediğimde, 'Bu şarkı hak ettiği değeri bence şimdi görecek.' şeklinde bir yorum gözüme ilişti. Kullanıcılar da Akalın'ın 'Bensiz Olsun' performansını kaliteli bulmuş. Yıllar öncesine ait olan ve dinlediğimde bana da eski günleri hatırlatan parça, Demet Akalın'ın enerjisiyle buluşunca ortaya kıpır kıpır bir iş çıkmış. 
  • Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç... - Müzik Haberleri

    'ÖP BENİ' SIMSICAK BİR AŞK ŞARKISI

    Ayla Çelik, 'Öp Beni' adını verdiği yeni şarkısını dinleyicilere sundu. 'Bağdat', 'Daha Bi' Aşık', 'Türkan' ve 'Mecbur' gibi eserleriyle tanınan Çelik, 'Öp Beni'de yine duru sesiyle bir aşk şarkısına imzasını atmış. 
  • Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç... - Müzik Haberleri

    'KIRMIZI'NIN RAGGAE ENERJİSİ

    Yaz sonuna kadar her ay yeni bir tekli yayınlayarak, müzik çalışmalarına devam eden Furkan Kızılay, yeni teklisi 'Kırmızı'yı yayımladı. 'İstanbul' ve 'Beklemem Ondan'ı dinleyicileriyle buluşturmasının ardından 'Kırmızı'yı da paylaşan Kızılay, raggae enerjisini yakalamayı başarmış.
  • Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç... - Müzik Haberleri

    YÜREKLENDİREN 'SESSİZ SEDASIZ'

    Erkin Arslan, yeni şarkısı 'Sessiz Sedasız'ı müzikseverlerle buluşturdu. 'Sessiz Sedasız'ın sözü ve müziğinde imzası bulunan Arslan, şarkısında modern dokunuşlara yer vermiş. Aşık olabilmenin gücünü aktaran Erkin Arslan, 'Yine de sev / Her şeye inat' diyerek, dinleyicilerini yüreklendiriyor.
  • Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç... - Müzik Haberleri

    'SENSİZLİĞİN EN DİBİ' BÜYÜLEYİCİ

    Işıl Ayman, yakın zamanda yayınlanacak ve dört yeni şarkıdan oluşan 'Gece' adlı EP'sinden ilk şarkısı 'Sensizliğin En Dibi'ni yayımladı. Müzisyen bir ailede büyüyen ve müziğin kendisi için hayatla başa çıkma yöntemi olduğunu vurgulayan Ayman, yalın sesiyle ve büyüleyici yorumuyla 'Sensizliğin En Dibi'ne hayat vermiş. Ayrıca şarkının söz ve müziği de Işıl Ayman'a ait...
  • Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç... - Müzik Haberleri

    'SEN CİDDİSİN'DE BİR ARADALAR

    Seda Sayan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Çağlar Ökten'in 'Sen Ciddisin' adlı parçası dinleyicisinin beğenisine sunuldu. Ünlü isim, şarkının klibinde Ökten ile objektif karşısına geçerek, sevgilisine destek vermiş. Sayan'ın sunucusu olduğu programda solistlik yapan Ökten'in 'Sen Ciddisin' şarkısının melodilerini başarılı buldum. Ancak Çağlar Ökten'in yorumu bana pek hitap etmedi. 
  • Demet Akalın'dan yazın yeni hiti: 'Bensiz Olsun!' Serdar Ortaç... - Müzik Haberleri

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

    Kalben'in, 2018'de yayımlanan 'Sonsuza Kadar' albümünde yer alan 'Yara'yı çok seviyorum. Bence Kalben, şarkılarıyla insanlara sarılabilen biri... Benim için 'Yara', 'Bir parça ne kadar anlamlı ve derin olabilir?' sorusunun yanıtı... 

    Bazı şarkıları dinlediğimizde bize hiçbir düşünce ifade etmez, sadece melodiden ibarettir ve gün geçtikçe ticari amaçlı olduğunu anlarız ancak 'Yara', öyle değil. İçtenliğiyle hep kendisini bizden biri gibi hissettiren Kalben, sesiyle de beni büyülüyor. 

    Bir kullanıcı 'Yara' için, 'Ben Kalben'in şarkılarını sadece dinlerdim, şimdi ise anlıyorum.' yorumunu yapmış. Bu düşünce bile parçanın ne kadar kendine has olduğunu anlamaya yetiyor. Günlerdir dilimde olan 'Yara', benim için gün geçtikçe anlam kazanacak bir şarkı...

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