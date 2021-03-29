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Demet Akalın: Esra Balamir'i evden kovdum!

Ünlü popçu Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı programda bir süredir küs olduğu Esra Balamir hakkında, "Eve geldi, evden kovdum. İstemiyorum onu" ifadelerini kullandı. Balamir, bu sözlerin üzerine stüdyoya gelerek, Akalın ile aralarındaki buzları eritmek adına bir adım attı

Demet Akalın: Esra Balamir'i evden kovdum! - Magazin haberleri
"Esra Balamir'i evden kovdum!"
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HABERTURK.COM

Serpil Çakmaklı'nın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Yalçın Dümer, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Alişan, 1998 yılında Esra Balamir ile evlenen Dümer'e "Esra ile neden çocuk yapmadın?" sorusunu yöneltti.

Yalçın Dümer'in cevap vermesinin ardından Alişan'ın, "Esra, hemen makyajını yap, gel. 1,5 saatin var" demesi üzerine Demet Akalın, şaşırtan bir çıkışta bulundu. Akalın, bir süredir küs olduğu eski arkadaşı hakkında, "Eve geldi, kovdum evden. İstemiyorum onu" ifadelerini kullandı.

Ardından soluğu stüdyoda alan Balamir, yakın arkadaşı Demet Akalın'ı sunuculuğunu yaptığı programın stüdyosunda ziyaret etti. Alişan ise ikilinin o anlarını sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojisi ile birlikte yayınladı.

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

İkilinin küslüğünün perde arkasında Uludağ tatili dönüşü koronavirüse yakalanan Okan Kurt'un olduğu öğrenilmişti. Esra Balamir, Okan Kurt’un koronavirüse yakalandığı haberini aldığı sırada evinde tadilat olduğu için Demet Akalın’ı arayamadığı konuşuluyordu.

Tadilattan sonra Akalın’ın evine giden Balamir, beş saat boyunca Demet Akalın’ı aramadığı için yakın dostunun "Şimdi mi aklına geldi?" tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

Balamir’in kendisini aramamasına sinirlenen Demet Akalın, bu tepkiyi göstermesiyle birlikte Balamir ile dostluğunu bitirmişti. İkili, bugün aralarındaki buzları eritti.

"MERAK ETMEDİ!"

Esra Balamir ile Demet Akalın'ın geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.

Akalın, sosyal medya hesabından, "İyisin' diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. (Özel mesaj) İnsanoğlu hep bana, hep bana! Doymak yok!" paylaşımını yapmıştı.

Ünlü şarkıcının ardından Balamir de, "Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanların tanıdıkça içinden matruşka bebekler gibi daha küçük insanlar çıkıyor" sözlerini Instagram hesabından yayınlamıştı.

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