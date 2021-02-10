"MERAK ETMEDİ!"

Akalın, sosyal medya hesabından, "İyisin' diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. (Özel mesaj) İnsanoğlu hep bana, hep bana! Doymak yok!" paylaşımını yaptı.