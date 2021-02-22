"KIZIMIZ İSTEDİĞİ İÇİN BERABER YATMIŞTIK"

"Okan sporcu olmasına rağmen biraz bu süreci ağır geçirdi" diyen Demet Akalın, "Zaten onun pozitif olduğunu duyunca kendimi hazırlamıştım. Hemen C vitamini serumlarına başladım. Belki de o yüzden hafif atlattım. Bana Uludağ'a gitmeseydin' de diyebilirsiniz hatta istediğinizi yazın ama bu virüs illa ki sizi buluyor" şeklinde konuştu.

Virüsün kendisine bulaşmasıyla ilgili de konuşan Akalın, "Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk. O zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık" dedi.