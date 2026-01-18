Demet Akalın ile Blok3 barıştı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Akalın, Etiler'de sahne aldığı bir mekânda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soğuk havadan yakınan şarkıcı; "Her şey çok güzel gidiyor ama hava gerçekten çok soğuk" dedi.

"AYIP ETTİ"

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde rapçi Blok3 ile yaşadığı polemik hatırlatılması üzerine konunun artık geride kaldığını söyledi. Akalın; "Blok3'e darıldım, ayıp etti. Teyze, abla gibi açıklamalar yaptı" dedi. Sonrasında Blok3 ile aralarındaki buzların erdiğini söyleyen Demet Akalın; "Kızım da onu çok seviyor. Daha sonra ben ona Instagram'dan mesaj attım, o da bana üç tane gül attı" diyerek barıştıklarını dile getirdi.

REKLAM

Sefo ile yaptığı düet hakkında da konuşan Demet Akalın, şarkının yakaladığı başarıdan memnun olduğunu belirtti. Akalın; "Sefo'yla çok güzel bir uyum yakaladık. Şarkımız öyle tuttu ki dört aylık bebekler bile popo sallıyor" dedi.

"Yediden yetmişe herkes beni biliyor. Ben kimseyle yarış halinde değilim" diyen Demet Akalın, genç rapçiye desteğini de şu sözlerle gösterdi; "Sefo'ya 'Arkanda ben varım ablam, korkma' dedim."