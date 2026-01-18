Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akalın ile Blok3 barıştı

        Demet Akalın ile Blok3 barıştı

        Geçtiğimiz günlerde Blok3'ün kendisine "Annemden büyük" sözlerine; "Utan, saygısız" sözleriyle karşılık veren Demet Akalın, rapçi ile barıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 10:08 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barıştılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Akalın, Etiler'de sahne aldığı bir mekânda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soğuk havadan yakınan şarkıcı; "Her şey çok güzel gidiyor ama hava gerçekten çok soğuk" dedi.

        "AYIP ETTİ"

        Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde rapçi Blok3 ile yaşadığı polemik hatırlatılması üzerine konunun artık geride kaldığını söyledi. Akalın; "Blok3'e darıldım, ayıp etti. Teyze, abla gibi açıklamalar yaptı" dedi. Sonrasında Blok3 ile aralarındaki buzların erdiğini söyleyen Demet Akalın; "Kızım da onu çok seviyor. Daha sonra ben ona Instagram'dan mesaj attım, o da bana üç tane gül attı" diyerek barıştıklarını dile getirdi.

        REKLAM

        Sefo ile yaptığı düet hakkında da konuşan Demet Akalın, şarkının yakaladığı başarıdan memnun olduğunu belirtti. Akalın; "Sefo'yla çok güzel bir uyum yakaladık. Şarkımız öyle tuttu ki dört aylık bebekler bile popo sallıyor" dedi.

        "Yediden yetmişe herkes beni biliyor. Ben kimseyle yarış halinde değilim" diyen Demet Akalın, genç rapçiye desteğini de şu sözlerle gösterdi; "Sefo'ya 'Arkanda ben varım ablam, korkma' dedim."

        "HANDE ERÇEL BİZİM DÜNYA STARIMIZ"

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'i katıldığı bir ödül töreninde giydiği kıyafetini beğenmediğini söyleyen Demet Akalın, Erçel'e övgü yağdırdı. Akalın; "Evet, kızcağızı çok kötü giydirmişler ama o kadar kötü kıyafetle bile çok güzel olmuş. O bizim dünya starımız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. (AA)

        #Demet Akalın
        #Blok3
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!