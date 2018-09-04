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Demet Akalın: Kendimi enayi gibi hissediyorum

Bodrum’da yaz sezonunu son konserini veren Demet Akalın, sahneye şort ve terlikle çıktı. Sahne öncesi basın mensuplarına röportaj verirken parfüm şişesinin kapağı kırılan Demet Akalın, “Böyle bir şey olamaz, rezil bir durum. Ben buna bayağı para verdim. Kendimi enayi gibi hissediyorum” diyerek parfüm satıcısına isyan etti

04.09.2018 - 13:02 | Güncelleme: İHA

İHA'nın haberine göre, Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, yaz sezonuna veda etti. Bodrum sezonunun son konserini veren Demet Akalın, performansıyla büyük beğeni topladı. Binlerce kişi Demet Akalın’ı dinlemek için saatler öncesinden mekana akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu mekanın önünde izdiham yaşandı. Akalın, sahneye çıktığında ise havai fişekler atıldı. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, sahneye çıktığı terlikleri ve rapçileri andıran kıyafetiyle dikkat çekti.

"REST ÇEKTİM, AMERİKA TATİLİNE GİTMİYORUM"

Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden Demet Akalın, bir hayranın ABD’nin Kaliforniya eyaletinden geldiğini belirtmesi üzerine, “Ben de kendime göre adamlara rest çektim, Amerika tatiline gitmiyorum. Bak ne kadar delikanlıyım. Siz de kesin dönüş yapıyorsunuzdur herhalde?” dedi.

"YORULDUM ARTIK, SENEYE BU KADAR ÇALIŞMAYACAĞIM"

Konser öncesi basın mensuplarına konuşan sevilen sanatçı bu sene konser programları nedeniyle çok yoğun çalıştığını anlatarak, “Bu yıl 2 kere denize girdim. Düşünebiliyor musunuz? Bu sene çalışmaktan denize gireyim, güneşleneyim, fikrinden çıktım. Bir yerlere gitme, gezme hevesim bitti. Gündüz de çocukla mesaim devam ediyor. Biraz kafayı boşaltmam lazım. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz, benim gibi çalışan birkaç tane arkadaşım var. Seneye bu kadar çok çalışmayı düşünmüyorum. Öyle diyorum ama şu anda 25 tane kış konserleri anlaşması var. Ben böyle çalışmaktan şikayet ederim ama her şey sahneye çıkana kadar. Allah daha çok versin. Bu işleri zaten sahneye çıkmak için yapıyoruz ama seneye bu kadar çok çalışmayacağım.” dedi.

"TELEFONA POZ VERİRKEN DÜŞTÜM"

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşayarak sahnede düşen Demet Akalın, basın mensuplarının olayı hatırlatması üzerine olayı şöyle anlattı:

“Önde çok güzel bir kız vardı, beni çekiyordu. Telefonu da ilginç bir telefondu. Nasıl bir güzel gözüktüm telefona. Dur şuna uzaktan poz vereyim derken bir anda düştüm. Hemen toparladım ama düştüm bir kere. Bülent Hanım arıyor beni; ‘Nasıl düştün?, bir şey oldu mu?’diye sordu. Ben de ‘Bir şey olmadı’ dedim. Elim baya bir acıdı. O gün Işın Karaca gelmişti beni dinlemeye ama Işın’ın nazarı değmez. Herkesin değer, onun nazarı değmez.”

Ticaretten anlamadığını belirten ünlü sanatçı, “Ne ticaret atılmayı düşünüyorum, ne at çiftliği işine girmeyi düşünüyorum. Sadece sahneden para kazanıyorum. Bildiğim tek işi yapıyorum. Ticaret benim anladığım bir olay değil.” dedi.

"KENDİMİ ENAYİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Akalın basın mensuplarına röportaj verdiği sırada yeni aldığı pahalı parfümünü kırınca bir anda şok oldu. Parfüme çok para verdiğini ifade eden ünlü sanatçı, “Kırıldı” deyip parfümünün kırılan parçasını aradı. Ufak çaplı krizin yaşandığı anlarda muhabirler parfümün kırılan parçasını aramak için Akalın’a yardım etti. Akalın, “Tüketici hakları diye bir şey var arkadaş. Ama bu harbiden rezillik. Baya da para verdim buna. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum, ilk kez kendimi enayi gibi hissediyorum. Ama bunun intikamı çok kötü olur. Enayi durumuna düşmekten nefret ederim.” dedi.

Akalın, “Borcun bitmesine daha çok sene var. Borç ödüyoruz, her şeyim kızıma kalacak. Borç yiğidin kamçısıdır” diye konuştu.

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