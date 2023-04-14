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Demet Akbağ'a 'EN' ödülü

Demet Akbağ, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından '17'nci EN Ödül Töreni'nde 2022 yılının 'EN İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı' seçildi

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  • Demet Akbağ'a 'EN' ödülü

    Demet Akbağ, 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyunundaki performansıyla ödüllendirildi. Akbağ, Galatasaray Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından düzenlenen '17'nci EN Ödül Töreni'nde 2022 yılının 'EN İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı' ödülüne layık görüldü.
  • Demet Akbağ'a 'EN' ödülü

    Demet Akbağ, gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Akbağ, tuttuğu takımın üniversitesinden ödül almaktan da gurur duyduğunu söyledi.
  • Demet Akbağ'a 'EN' ödülü

    Demet Akbağ, duygularını "Bu kadar köklü, şahane bir okuldan ve bu okulun pırıl pırıl öğrencilerinden ödül almak harika bir duygu. Takdir edersiniz ki yıllar içerisinde çokça ödüller aldım, ödüller verdim ama benim için her zaman öğrencilerin, gençlerin verdiği ödüllerin yeri ayrıdır. Ben her zaman gençlerden aldığım ödülleri rafta gözümün önünde duracak şekilde saklarım. Çok teşekkür ediyorum, onur duydum, sizlerden çok şey bekliyorum, sizler bizim geleceğimizsiniz" sözleriyle dile getirdi.
  • Demet Akbağ'a 'EN' ödülü

    Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’in programı ise şöyle;
    • 15 Nisan Cumartesi... Maximum Uniq Hall
    • 26 Nisan Çarşamba... Maximum Uniq Hall
    • 6 Mayıs Cumartesi... Maximum Uniq Hall
    • 11 Mayıs Perşembe... Bostancı Gösteri Merkezi
    • 17 Mayıs Çarşamba... Maximum Uniq Hall
    • 23 Mayıs Salı... Maximum Uniq Açıkhava

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