Demet Akbağ, duygularını "Bu kadar köklü, şahane bir okuldan ve bu okulun pırıl pırıl öğrencilerinden ödül almak harika bir duygu. Takdir edersiniz ki yıllar içerisinde çokça ödüller aldım, ödüller verdim ama benim için her zaman öğrencilerin, gençlerin verdiği ödüllerin yeri ayrıdır. Ben her zaman gençlerden aldığım ödülleri rafta gözümün önünde duracak şekilde saklarım. Çok teşekkür ediyorum, onur duydum, sizlerden çok şey bekliyorum, sizler bizim geleceğimizsiniz" sözleriyle dile getirdi.