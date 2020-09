Demet Akbağ: İleriye dönük hiçbir şey yapamıyoruz

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Demet Akbağ, dün akşam Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Keyfi yerinde olan Akbağ, "Gayet iyiyim arkadaşlar, aman dikkatli olun" diyerek gazetecilere iyi dileklerini iletti.

Yeni yayın dönemiyle ilgili konuşan Demet Akbağ, "Bir şey olacak gibi duruyor. Sinema ve dizi olacak. Şu anda ileriye dönük hiçbir şey yapamıyoruz. Belki televizyon belki dijitalde bir şeyler olabilir. Görüşme halindeyim net bir şey söyleyemiyorum. Bir şeyler yapacağım yakın zamanda, bu kadar ayrı kalmayacağız" dedi.

"ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ"

Demet Akbağ, Ata Demirer ile başrolünü oynadığı 'Eyvah Eyvah' filminin yeni serisinin olup olmayacağı sorusuna da şu şekilde cevap verdi:

Maalesef o da durdu şu anda, önümüzü göremiyoruz. Bunların hepsi yapılırsa dijital platformlara yapılıyor. Önümüzü göremiyoruz, hepiniz biliyorsunuz durumları. Hayat bir yerinden devam edecek. Çok canlı performans göremeyeceğiz uzun zaman galiba. Konserler, tiyatrolar ve sinema salonları. Tiyatro önümüzdeki sene bu sene için çok erken.

Pandemi döneminde dizi setlerinin devam etmesi yönündeki açıklamaları ile ilgili konuşan Akbağ, şunları söyledi:

O zamanlar salgının ilk başlarıydı ve önlem almak için bir durması gerekiyordu. Şimdi sıkı ve büyük önemlerle dizi setleri devam etti. Çünkü sektördeki meslektaşlarımız o kadar uzun süre işsiz kaldılar ki, zaten doğal olarak her yer açılıp yasaklar kalkınca dizi setleri de kontrollü bir şekilde testlerini yapıp, önlemlerini alıp çalışmaya devam ettiler.

Herkes kontrolünü yapıyor, tatsız bir durumla karşılaştıklarında arkadaşları karantinaya alıyorlar ve geri kalan kadro ile devam ediyorlar.

"HERKES ROLÜNÜ BULUR"

Demet Akbağ, Hazal Kaya'nın "Kilolu diye kadınlara başrol gelmiyor" sözlerine, "Herkes her zaman uygun bir rol bulunduğunda rolünü bulur. Bunda kilo probleminin olacağını zannetmiyorum. Herhalde denk gelince her şey olur. Ne amaçla söylendiğini bilemiyorum ama herkes her koşulda rol oturursa olur" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.