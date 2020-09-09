Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosDemet Akbağ alışverişte - Magazin haberleri
ABONE OL

Demet Akbağ alışverişte

Usta oyuncu Demet Akbağ, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Akbağ, öğle vaktinde alışverişe çıkarak birkaç mağaza dolaştı

Demet Akbağ

Oyuncu Demet Akbağ, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyan Akbağ, birkaç mağaza dolaştı.

Hızlı bir şekilde alışveriş yapan oyuncu, daha sonra oradan uzaklaştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yusuf Güney: Çizgi film serisi hazırlıyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"Çizgi film serisi hazırlıyorum"
Kerem Bürsin: Bu pozun aynısını ben de yapacağım - Magazin haberleri
FİSKOS"Bu pozun aynısını ben de yapacağım"
Defne Samyeli: Sizden kaçış yok - Magazin haberleri
FİSKOS"Sizden kaçış yok"
Zeynep Koçak: Pandemide dehşete düştüm - Magazin haberleri
FİSKOS"Pandemide dehşete düştüm"
Sagopa Kajmer'in panik anları - Magazin haberleri
FİSKOS'Sagopa' koşar adım aracına bindi
Serenay Sarıkaya: Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben - Magazin haberleri
FİSKOS"Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben"
Aslıhan Karalar: Kalbim boş - Magazin haberleri
FİSKOS"Kalbim boş"
Burak Yılmaz ile İstem Atilla'dan aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
FİSKOSAşk dolu paylaşım
5 aylık hamile olan Meryem Uzerli'den ilk pozlar - Magazin haberleri
FİSKOSHamile Meryem'den ilk pozlar
Buse Varol: Annesinin kuzusu - Magazin haberleri
FİSKOS"Annesinin kuzusu"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X