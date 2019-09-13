Demet Evgar 'Hedda Gabler' oluyor

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Tiyatro sezonu başlıyor. Sezonun en iddialı oyunlarından biri de Tiyatro Pangar'ın yeni oyunu Hedda Gabler.

Norveçli yazar Henrik Ibsen'in yazdığı, Patrick Marber'ın uyarladığı oyun; Mehmet Birkiye'nin rejisi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekim ayında 'perde' diyecek.

"Can sıkıntısının tragedyası" olarak tanımlanan, modern döneme damgasını vurmuş ve dünya çapında ses getirmiş bir metin olma özelliğini taşıyan Hedda Gabler, ülkemizde ilk kez bir özel tiyatro tarafından sahnelenecek.

Oyunda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Osman Karakoç, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Merve Satılan ve Nazan Diper gibi usta isimler rol alıyor.

Bir kadın anti-kahramanın gözünden insanın modern dünyadaki yaşam amacını ve bu amacın varlığını sorgulatan Hedda Gabler ; 4-5-17-18 Ekim'de Das Das'ta, 10-11 Ekim'de Zorlu PSM'de ve 20 Ekim'de Ankara MEB Şura Salonu'nda tiyatro severler ile buluşacak.