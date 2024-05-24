Demet Evgar tiyatro sahnesinde 'Afife' olacak

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Afife Jale tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Demet Evgar’ın Afife’yi canlandıracağı oyunun proje tasarımı Serdar Biliş ve Demet Evgar tarafından uzun bir ön hazırlık süreciyle tamamlandı. Tuluğ Tırpan’ın müziklerini bestelediği, şarkı sözlerini de Sezen Aksu’nun yazdığı ‘Afife’ 14 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tiyatroseverlerle ilk kez buluşacak.

‘Afife’ oyunu tiyatro dünyasının önemli isimlerinden biri olan Afife Jale'nin hayatından ilham alarak kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini konu alıyor. Selin Cankı Ceylan’ın yazdığı kurmaca oyunda Afife dışındaki karakterlere Ayta Sözeri, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Kerem Arslanoğlu, Öyküsu Okur, Besma Seiba gibi usta ve genç isimler hayat verecek.