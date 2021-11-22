Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda objektiflere yansıdı. Kız arkadaşları ile buluşan Özdemir, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"ÇOK ACELEM VAR"

Acelesi olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Arkadaşlar çok acelem var, inanın. Yoksa sizinle sohbet etmek bana keyif veriyor. Söz, en kısa zamanda konuşalım." diyerek, hızla oradan uzaklaştı.