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"CAN YAMAN VE EKİBİ ASIL MAĞDUR OLAN TARAFTIR"

Bugün haberlerde 'hayran' adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip, hakaretler savurup, uyarıldığı halde setten uzaklaşmamıştır. Kaydı kesip, Can'ın kolundan tutup, bana laf atmıştır. Can da sözde 'hayran'dan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür. Can Yaman ve ekibi asıl mağdur olan taraftır. Negatif bir fiziksel temas, hakaret hiçbir zaman sevgi gösterisi olamaz. O kişiye şiddet söz konusu dahi olmamıştır. Her zaman sete ziyarete gelenleri sevgiyle kucaklayan partnerim için çıkan yalan haberleri aydınlatmak istiyorum ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim.