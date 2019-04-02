Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Giriş: 02.04.2019 - 07:58 | Güncelleme:  

İki yıl önce sette rol arkadaşı Selen Soyder’e bardak fırlatıp hakaret etmesi üzerine rol arkadaşıyla mahkemelik olan oyuncu Can Yaman’a mahkemeden geçtiğimiz günlerde para cezası çıkmıştı. Olayın ardından Can Yaman'la ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı. 'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın sete izlemeye gelen bir hayranına fotoğraf makinesi fırlattığı iddia edilmişti. Yaman'ın aşk yaşadıkları iddia edilen rol arkadaşı Demet Özdemir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

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    İki yıl önce sette rol arkadaşı Selen Soyder’e bardak fırlatıp hakaret etmesi üzerine rol arkadaşıyla mahkemelik olan oyuncu Can Yaman’a mahkemeden geçtiğimiz günlerde para cezası çıkmıştı.

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    Olayın ardından Can Yaman'la ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı. 2. Sayfa programının haberine göre, Yaman, rol aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinin setinde de yeni bir kriz ortaya çıkarmıştı.

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    "SETTE HAYRANINA FOTOĞRAF MAKİNESİ FIRLATTI" İDDİASI

    Anadolu Yakası'nda gerçekleşen çekimleri izleyen bir izleyicinin, "Bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor?" demesi üzerine oyuncunun çok sinirlendiği ve elindeki fotoğraf makinesini seyirciye fırlattığı iddia edilmişti. Fotoğraf makinesinin dizide rol alan yardımcı oyunculardan birinin başına geldiği iddiası ortaya atılmıştı. Oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldığı söylenmişti.

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    O İDDİALARA ROL ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA

    Can Yaman'ın aşk yaşadıkları iddia edilen rol arkadaşı Demet Özdemir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

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    "CAN YAMAN VE EKİBİ ASIL MAĞDUR OLAN TARAFTIR"

    Bugün haberlerde 'hayran' adı altında bahsi geçen kişi sete izinsiz girip, hakaretler savurup, uyarıldığı halde setten uzaklaşmamıştır. Kaydı kesip, Can'ın kolundan tutup, bana laf atmıştır. Can da sözde 'hayran'dan kolunu kurtarmaya çalışırken fotoğraf makinesi elinden düşmüştür. Can Yaman ve ekibi asıl mağdur olan taraftır. Negatif bir fiziksel temas, hakaret hiçbir zaman sevgi gösterisi olamaz. O kişiye şiddet söz konusu dahi olmamıştır. Her zaman sete ziyarete gelenleri sevgiyle kucaklayan partnerim için çıkan yalan haberleri aydınlatmak istiyorum ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim.

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