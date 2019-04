Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

İki yıl önce sette rol arkadaşı Selen Soyder’e bardak fırlatıp hakaret etmesi üzerine rol arkadaşıyla mahkemelik olan oyuncu Can Yaman’a mahkemeden geçtiğimiz günlerde para cezası çıkmıştı. Olayın ardından Can Yaman'la ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı. 'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın sete izlemeye gelen bir hayranına fotoğraf makinesi fırlattığı iddia edilmişti. Yaman'ın aşk yaşadıkları iddia edilen rol arkadaşı Demet Özdemir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı