Demet Özdemir'den teknede pozlar
Tekne tatiline devam eden ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu
Giriş: 12.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:09
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Eylül ayının gelmesiyle birlikte tatil sezonu büyük oranda kapanmış olsa da, bazı ünlüler için bu durum geçerli değil.
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Demet Özdemir, yoğun yaz sezonunun ardından tatil keyfini sürdüren isimler arasında.
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Yaz günlerinin son demlerini yaşadığımız bu günlerde Demet Özdemir, tekne tatili yapmaya devam ediyor.