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        Haberler Magazin Demet Özdemir'den teknede pozlar - Magazin haberleri

        Demet Özdemir'den teknede pozlar

        Tekne tatiline devam eden ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:09
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        Eylül ayının gelmesiyle birlikte tatil sezonu büyük oranda kapanmış olsa da, bazı ünlüler için bu durum geçerli değil.

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        Demet Özdemir, yoğun yaz sezonunun ardından tatil keyfini sürdüren isimler arasında.

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        Yaz günlerinin son demlerini yaşadığımız bu günlerde Demet Özdemir, tekne tatili yapmaya devam ediyor.

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        32 yaşındaki Demet Özdemir, siyah transparan elbisesiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

        #Demet Özdemir
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