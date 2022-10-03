Demet Şener'e trafikte taciz!

Demet Şener, İstinye'de görüntülendi. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde yaşadığı taciz olayıyla ilgili konuşan Şener, "Trafikte ilerlerken yol ayrımında bir motosikletli kuryenin sözlü tacizine uğradım. Ne olduğunu anlamadım bile. Ben sağ tarafa sinyal verdim ondan sonra kurye durarak bana ağza alınmayacak küfürler etti." dedi.

"ŞİKAYETTE BULUNDUM"

Kuryenin plakasını aldığını belirten eski manken, "O anlarda korkmadım ama insan kendini çok rahatsız ediyor. Hiçbir hemcinsimin bunları hakkettiğini düşünmüyorum. Elimizdeki delillerle şikayette bulunduk en kısa zamanda sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.