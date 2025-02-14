Demet Tekin, 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme'yi yeniden seslendirdi

Müziğin pek çok farklı alanında ürettiği eserleriyle, müziğin mutfağında olmayı seven Demet Tekin, Türk müziğinin yeni kuşağa ulaşması için, elektronik alt yapılarla renklendirdiği türkülerimizi yorumlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl okumuş olduğu 'Eklemedir Koca Konak' ve 'Gide Gide bir Söğüde Dayandım' türkülerinin dijital platformlarda ilgi görmesi üzerine bu çalışmalarına devam eden Demet Tekin, şimdi de 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' türküsünü okudu. Demet Tekin’in güçlü yorumu ve Murat Acar’ın modern dokunuşlarıyla yeniden hayat bulan türkü dinleyicilere hem nostaljik hem de modern bir deneyim sunuyor.

REKLAM Geleneksel halk müziğinin duygusal derinliği korunurken, elektronik altyapı ile geçmiş ve günümüz arasında köprü kuran bu türkülerde dengeli bir sound yakalandı. Demet Tekin'in etnik elektronik projesinin üçüncü şarkısı olan bu eser, hem türkü severlere, hem de çağdaş soundlara ilgi duyan dinleyicilere ulaşmayı hedefliyor.