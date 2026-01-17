Demir’den Malatya’da muhalefet belediyeciliğine sert eleştiri: “Ankara’da su yok”

AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada teşkilat çalışmaları, yerel yönetimler ve muhalefet belediyeciliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demir, muhalefet belediyeciliğine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bugün ortaya çıkan tablo, milletle bağı kopmuş bir belediyecilik anlayışının sonucudur. Bu anlayış ile Ankara’da vatandaşa su verilememektedir” dedi. Ankara ve İstanbul’da yaşanan su krizine de dikkat çeken Demir, Ankara’da belediye bütçesinin yalnızca yüzde 20’sinin yatırımlara ayrıldığını, kalan büyük bölümünün konser ve organizasyon gibi kalemlerde kullanıldığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, parti teşkilat programları kapsamında Malatya’yı ziyaret ederek çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Ziyaretine AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nda başlayan Demir, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede belediyeciliğin sahada, milletle kurulan güçlü bağlar üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti belediyeciliğinin temelinde insanı merkeze alan bir anlayışın bulunduğunu ifade etti.

İL DANIŞMA MECLİSİ’NDE HİZMET, SORUMLULUK VE DAVA VURGUSU

Mustafa Demir, Malatya’da yürütülen projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Deprem sonrası inşa edilen konutlar başta olmak üzere devam eden çalışmaların geldiği aşamayı aktararak, devletin tüm imkânlarıyla Malatya’nın yanında olduğunu söyledi. Deprem sürecinin bir yönetim ve sorumluluk sınavı olduğunu belirten Demir, AK Parti teşkilatlarının bu süreci sahada, milletle omuz omuza yürüttüğünü dile getirdi. “Teşkilatımız sorumluluk almaktan kaçmayan, dava bilinciyle hareket eden bir çalışma iradesini ortaya koyuyor. Hizmet siyaseti, milletle bağını koparmayanların yoludur” ifadelerini kullandı.

Mustafa Demir: Muhalefet Algı Siyasetiyle Hareket Ediyor, Milletin Gerçek Gündeminden Uzak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, muhalefet belediyelerinin kalıcı çözümler üretmek yerine algı siyasetiyle süreci geçiştirdiğini söyledi. Muhalefetin yıllar öncesinin siyasal refleksleriyle hareket ettiğini kaydeden Demir, bu yaklaşımın milletin gerçek gündeminden giderek uzaklaştığını ifade etti. Su gibi hayati bir mesele üzerinden dahi ironi yapılmasının, yönetim ciddiyetinden ne kadar uzaklaşıldığını açık biçimde gösterdiğini belirtti. Yapılan hizmetlerin bazı kesimler tarafından görmezden gelindiğini kaydeden Demir, Türkiye’nin son yıllarda hayata geçirdiği stratejik projelerin de benzer bir inkâr anlayışıyla karşılandığını söyledi. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Togg otomobillerinin teslimatında Gemlik’e gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız otomobile bindi, biz de önünde fotoğraf çektirdik. Buna rağmen ‘Gemlik’te Togg yok’ dediler ve insanlar sosyal medyadaki bu algıya inandı. Karadeniz’de doğal gaz çıkarıyoruz; ‘Gaz bulunmadı, Rusya’dan alınıyor’ dediler. Gabar’da petrol var dedik; ‘Gabar’da petrol yok’ dediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bizim yaptıklarımız onların hayallerini zorluyor. Doğru, çünkü onlar, bu projelerin yapılamayacağını düşündükleri bir ülkede yaşadıklarını sanıyorlardı. AK Parti öncesi dönemde kalmış bir zihniyetle hareket ediyorlar. Allah’ın izniyle bunları da gerçekleştirdik.”