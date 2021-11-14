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Deniz Altan ABD'den ödül kazandı

Deniz Altan ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen 24. Uluslararası Film Festivali'nde 'Suçlular' filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü

Deniz Altan ABD'den ödül kazandı
ABD'den ödül kazandı
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HABERTURK.COM

Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal'ın paylaştığı, yönetmenliğini Serhat Karaasan'ın yaptığı 'Suçlular', festivalde aynı zamanda Medal Alternate ödülünün de sahibi oldu.

Deniz Altan 'Suçlular' filmiyle daha önce Fransa'da düzenlenen 34. Lille Avrupa Filmleri Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.

Dünya prömiyerini şubat ayında Sundance Film Festivali'nde yapan, 30'a yakın uluslararası festivalde ödüle layık görülen ve 70'ten fazla uluslararası festivalde gösterilen 'Suçlular', aldığı ödüllerle Oscar 94. Akademi Ödülleri'ne aday olabilmek için uzun listeye girdi. Fransa'nın Oscar'ları olarak bilinen César 2022 ödüllerine de aday gösterilen Suçlular'ın festival yolculuğu devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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