Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında?

Deniz Bayramoğlu, Kanal D ana haber bültenini sunmaktadır. Show TV ana haber sunucusu Ece Üner ile evlidir. Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında? İşte Deniz Bayramoğlu hakkında merak edilenler..

Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında?

Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Deniz Bayramoğlu'nun biyografisi...

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu (d. 1975, Malatya),Türk haber spikeridir.

1993’te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çevre mühendisliği bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

CNN Türk’te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı.

2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ece Üner kimdir? Ece Üner'in eşi kimdir?
BİYOGRAFİEce Üner kimdir?
Altan Tan kimdir, nerelidir? Altan Tan hangi partide?
BİYOGRAFİAltan Tan kimdir?
Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Boynukalın kimdir?
Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Uğurtan Dora hakkında bilgiler
BİYOGRAFİSurvivor Dora kimdir, kaç yaşında, nereli?
Turgut Özal kimdir, ne zaman vefat etti? Turgut Özal neden hayatını kaybetti? Turgut Özal biyografisi
BİYOGRAFİTurgut Özal kimdir, ne zaman vefat etti?
Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında, nereli? İşte Simge Sağın hayatı ve şarkıları
BİYOGRAFİSimge Sağın kimdir?
Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu biyografi
BİYOGRAFİŞahap Kavcıoğlu kimdir?
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatı: Naim Süleymanoğlu kaç yaşında neden öldü? Naim Süleymanoğlu nerelidi
BİYOGRAFİNaim Süleymanoğlu kimdir?
Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal nereli? Naci Ağbal ne zaman göreve geldi?
BİYOGRAFİEski TCMB Başkanı Naci Ağbal kimdir?
Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu biyografisi
BİYOGRAFİNaim Süleymanoğlu kimdir?