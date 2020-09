HABERTURK.COM

Oyuncu Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Deniz Işın, daha sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamlamış ve İstanbul'a taşınmıştır.

2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul'da oyunculuk eğitimi alan Deniz Işın, 2017’de 'Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018’de 'You Can't Take It With You' oyununda da 'Alice' karakterini canlandırmıştır.

Deniz Işın, aynı zamanda pek çok reklam filminde yer almıştır.

Daha önce 'Her Yerde Sen' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren Deniz Işın, yakın zamanda ekranlara gelecek olan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinde 'Seda' karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

Deniz Işın, Murat Boz'un 'Gece' isimli şarkısının kısa film gibi çekilen video klibinde oynamıştır.