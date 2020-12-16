Deniz kenarındaki millet bahçesinde Vakfıkebir ekmeğinin hikayesi anlatılacak

AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Yalıköy Mahallesi sahilindeki dolgu alanında yapımına geçen yıl başlanan millet bahçesi, 32 bin 721 metrekare alanı kapsıyor.

Yaklaşık 15 milyon liraya mal olması beklenen millet bahçesinde bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi, ekmek müzesi, tematik bahçeler, mısır tarlaları, çim tepe, ahşap pergolalar ve etkinlik çayırı gibi alanlar yer alacak.

Millet bahçesi, girişine yerleştirilen Vakfıkebir ekmeği figürleriyle de dikkati çekiyor.

Alanda oluşturulacak ekmek müzesinde, saklama süresinin uzunluğuyla tanınan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018'de coğrafi işaret belgesi verilen Vakfıkebir ekmeğinin yapımı, ziyaretçilere anlatılacak.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AA muhabirine, Vakfıkebir ekmeği temalı millet bahçesinin, 2021'in ilk aylarında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Millet bahçesinin 16 bin metrekaresinin yeşil alan olacağını belirten Balta, projenin bazı bölümlerinin de yürüyüş yolu olarak tasarlandığını aktardı.

Balta, proje kapsamında kıraathane, mescit ve yeme içme alanlarının yanında çocuk oyun alanı, yürüyüş alanları, kameriyeler, pergolalar ve serender yapıldığını ifade ederek, "Millet bahçesinde etkinlik alanları da olacak. Yöremizde mısır tarlalarımız mevcut, burada da benzer bahçeler yapacağız." dedi.

- "Müzede Trabzon pidesini de yapmayı planlıyoruz"

İlçelerinde yapılan millet bahçesini diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin ekmek müzesi olduğuna dikkati çeken Balta, "Müze içerisinde mini bir fırınımız olacak. İlçemizin ismini alan meşhur ekmeğimizi pişireceğiz. Ticari anlamda değil belki ama ekmeğin pişiriminin nasıl olduğunu müzeyi ziyaret eden vatandaşlarımıza gösterebileceğiz. Hatta müzede Trabzon pidesini de yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Balta, müzede ekmeğin hikayesini anlatacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanoğlu beslenmeye avlanmakla başlamış ve tarımı keşfettikten sonra buğdayı öğüterek un yapmayı, undan da ekmek yapmayı öğrenmiştir. Biz de müzemiz içerisinde bu tarihsel süreci anlatıp sonunda da Vakfıkebir ekmeğini insanlara ulaştıracağız. Hem insanlara gıdayla olan bağını hem de Vakfıkebir ekmeğinin pişirilmesini anlatacağız. Böylelikle ecdadımızdan miras kalan bu önemli değeri gelecek kuşaklara aktarma imkanı kazanacağız."

Millet bahçesinin deniz kenarında yapılmasının başka bir avantaj olduğuna işaret eden Balta, "Karadenizli'yi İç Anadolu'ya götürürseniz yaşayamaz. Denize hasret kalır. Her ne kadar denize yakın bir ilçe olsak da denizin kenarında çay içmek, spor ve yürüyüş yapmak, yemek yemenin güzel bir aktivite olacağını düşünüyorum. Yaylaları da çok severiz ama denizin kenarında millet bahçesinin olmasının da büyük ilgi göreceğini düşüyorum." dedi.

Balta, projeye desteğinden ötürü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ yetkililerine, milletvekillerine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ederek, "Bu alanlar halkımız için. Burayı kullanırken kendi malları gibi koruyup kollamalarını istiyoruz. Malzemelere zarar vermemelerini arzu ediyoruz. Burada çok güzel yaşam alanları oluşturuldu. Kamu olarak biz de bu alanları korumak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz ama vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.