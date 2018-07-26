Posta'nın haberine göre; Deniz Seki, menajeri, asistanı, kuaförü, makyözü ve orkestra elemanlarının da aralarında olduğu 26 kişiyi haftaya, Dalaman’da 5 gün ağırlayacak. Yolculuk ve yemek dahil olmak üzere 100 bin TL harcayacak. Popçu “Kazandıkça paylaşmayı seviyorum” dedi.

AYNI AMELİYAT



Stüdyoya giren Deniz Seki albümü için müzisyen İskender Paydaş ile çalışıyor. İkisinin de ortak noktası 2’şer yıl arayla mide küçültme ameliyatı olmaları. İskender Paydaş 135 kiloya çıkınca 2016’da ameliyat oldu. 50 kilo verip 85’e düştü. Deniz Seki 90 kiloyu aşmak üzereydi ki 16 Şubat 2018’de operasyon geçirdi. 25 kilo birden zayıflayan popçu en son 65’e kadar düştü.

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