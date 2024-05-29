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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki kız dayısını bıçaklayarak öldürdü

        16 yaşındaki kız dayısını bıçaklayarak öldürdü

        Erzurum'da 16 yaşındaki genç kız ile dayısı arasında başlayan tartışma kötü bitti. Dayısına bıçakla saldıran genç kızın 20 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:55
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        16 yaşındaki kız dayısını bıçaklayarak öldürdü
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        Erzurum’da, iddiaya göre gece sokağa çıktığı için kendisini darbeden dayısı Murat T.’yi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki İ.A. adlı genç kız tutuklandı.

        Olay bu sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Bir hafta önce annesi ile yaşadığı Erzincan’dan Erzurum’a anneannesinin yanına gelen İ.A., dün akşam saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı ve saat 23 .00 sıralarında eve döndü.

        Fotoğraf: DHA

        Sabaha karşı 02.00 sıralarında eve içkili gelen dayısı Murat T. ile İ.A. arasında akşamları sokağa çıkma yüzünden tartışma çıktı.

        DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI

        İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darbetmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi. Yaralı, ardından ambulansa konuldu.

        Fotoğraf: DHA

        İ.A.’nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Ağır yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        20 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İ.A.’nın 'Kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret’ suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk şube tarafından arandığı öğrenildi.

        Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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