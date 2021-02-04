Denizdeki dev dalgada belirdi... Şaşırtan silüet 0:00 / 0:00

DHA

Fransa’nın Brittany bölgesindeki Lesconil kasabasında yaşayan fotoğrafçı Mathieu Rivrin, sahilde fotoğraf çektiği sırada ilginç bir an yakaladı.

Denizde oluşan büyük bir dalgada, Yunan mitolojisinde yer alan ve deniz tanrısı olarak bilinen Poseidon'ın suratının bir silüeti görüldü.

Fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Yerel medyaya konuşan Rivrin, "Poseidon'un dalgadaki yüzü ile okyanustan çıkan inanılmaz görüntüsünü gördüm" dedi.

Evinin yakınında görüntüyü yakalayan ve dalga fotoğraflarıyla ünlü fotoğrafçı, "Bir dalganın size sunabileceği tüm güzelliği ve zarafeti göstermeye çalışıyorum" dedi.

DENİZLERİN HAKİMİ POSEIDON

Yunan mitolojisine göre Kronos ile Rhea'nın ikinci oğulları olan Poseidon, Zeus ve Hades'in de kardeşidir. Üç kardeş babalarını tahttan indirdiklerinde Zeus, kardeşine 'Denizler Tanrısı' unvanını verir.

Zeus'tan sonraki en önemli tanrı olan Poseidon, en az kardeşi kadar güçlüdür.

Elinden hiç düşürmediği üç uçlu mızrağı ise onun sembolüdür.

Poseidon'un, trident adlı bu mızrakla depremler, tsunamiler, deniz fırtınaları yarattığı rivayet edilir.

Hatta ne zaman deprem olsa, Poseidon'un yine denizler altından yeni bir adayı çekip çıkardığı söylenir.

İnanışa göre bu mızrağı ona, Rodos adasında yaşayan demirci deniz yaratıkları vermiştir.