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Denize atlayan alkollü kadını Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, alkol aldıktan sonra elbiseleriyle denize giren yabancı uyruklu kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ait botla kurtarılarak sudan çıkarıldı

Denize atlayan alkollü kadını Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Ayvalık'ta denize atlayan alkollü kadın kurtarıldı
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AA

Alınan bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün kenarında alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, kendisini köprünün ayaklarındaki suya attı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

GAZETECİLERE SALDIRDI

Ekipler, denizden çıkmayan ve karanlıkta kaybolan kadını 1,5 saat aradıktan sonra botla bularak karaya çıkarttı. AA'nın haberine göre; ambulansa bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere de saldıran kadın, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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