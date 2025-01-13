Denize düşen tavuğu kurtarıp sahiplendi

Tavuğun çok uysal olduğunu, kolunda ve kucağında gezdirirken hiç rahatsız olmadığını anlatan Özden, "Kedi gibi derler ya sevilmek çok hoşuna gidiyor. Onunla ilkbaharda karavan turuna çıkacağız. Türkiye'nin birçok kentini birlikte gezeceğiz. Deniz artık her yerde bize eşlik edecek" ifadelerini kullandı.