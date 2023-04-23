Çalışmalar kapsamında "Yapay Resif Uygulamalarını Projelendirme Kılavuzu" ile tüm kıyıları kapsayan "Ulusal Yapay Resif Master Planı" hazırlandı. Bu çerçevede, deneysel çalışmalar da dahil olmak üzere, 75 yapay resif projesi uygulandı.

Projeler kapsamında üst üste beton bloklar konularak hazırlanan yapay yuvalar sayesinde balıklar ağlardan kurtularak saklanabiliyor. Projelerin uygulandığı bölgelerde balık sayısında artış görüldü. Bu artış, balıkçıların daha fazla avlanmalarına da imkan tanıdı.