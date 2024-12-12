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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de köyüne dönene 5 gebe düve | Son dakika haberleri

        Denizli Büyükşehir'den köyüne dönene 5 gebe düve desteği

        Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde yaşayan, köyüne dönüp hayvancılık yapmaya karar veren ve uygun şartları taşıyan vatandaşlara 5 gebe düve desteğinde bulunacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Gebe düve desteğimiz ile kırsaldaki hayatı yeniden canlandırmayı istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 19:07 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:07
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        Denizli'de köyüne dönene 5 gebe düve
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        Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

        Gündemin 5. Maddesinde yer alan kentten kırsala tersine göçü teşvik etmek, kırsalda küçük aile işletmeleri oluşturmak ve büyükbaş süt sığırı yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla kent merkezinde yaşayan, köyüne dönüp hayvancılık yapmaya karar veren ve uygun şartları taşıyan vatandaşlara 5 gebe düve desteğinde bulunulmasına karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan mecliste görüşülmek üzere sevk edilen madde oy birliğiyle kabul edildi.

        Hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltmak ve kırsaldaki yaşamı canlandırmak adına önemli bir çalışma gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Özellikle hayvancılık nezdinde yeniden dışa bağımlılıktan kurtulup hayvancılığımızın ayağa kalkması noktasında ve kırsaldaki hayatı yeniden kazandırma açısından bu desteğin öneminin hep beraber farkında olduğumuzu da biliyorum" dedi.

        Denizli'yi her yönüyle ayağa kaldırmak için gayret ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Umut ediyoruz ki Denizli'de tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle ayağa kalkmış bir şehri hep birlikte oluşturacağız. Bu anlamda da gebe düve desteğimiz ile kırsaldaki hayatı yeniden canlandırmayı istiyoruz. Bu anlamdaki katkınız nedeniyle de hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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