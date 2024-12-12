Denizli'de köyüne dönene 5 gebe düve

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan kentten kırsala tersine göçü teşvik etmek, kırsalda küçük aile işletmeleri oluşturmak ve büyükbaş süt sığırı yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla kent merkezinde yaşayan, köyüne dönüp hayvancılık yapmaya karar veren ve uygun şartları taşıyan vatandaşlara 5 gebe düve desteğinde bulunulmasına karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan mecliste görüşülmek üzere sevk edilen madde oy birliğiyle kabul edildi.

Hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltmak ve kırsaldaki yaşamı canlandırmak adına önemli bir çalışma gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Özellikle hayvancılık nezdinde yeniden dışa bağımlılıktan kurtulup hayvancılığımızın ayağa kalkması noktasında ve kırsaldaki hayatı yeniden kazandırma açısından bu desteğin öneminin hep beraber farkında olduğumuzu da biliyorum" dedi.