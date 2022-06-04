Denizli'de otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Aytuğ Arcan yönetimindeki 20 AEU 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Mevlüt Özdemir'in kullandığı 20 YC 389 plakalı çekici ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Kazımcan Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Dedeoğlu'nun cenazesini çıkardı. Cansız beden, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Aytuğ Arcan ve Mevlüt Özdemir'i Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.