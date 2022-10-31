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DHA

Denizli'de Büyükşehir Belediyesi´nin Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü´ne gelen Dilek Y., üniversiteden arkadaşı olan ve memur olarak çalışan Özlem Çiftçi´ye asitli saldırıda bulundu. Saldırı sırasında Çiftçi ile yakınında bulunan Aslı Yılmaz´da yaralandı. Olay yerinden kaçan Dilek Y. ise polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesindeki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü binasında yaşandı. Şube Müdürlüğüne gelen Dilek Y. isimli kadın, memur olarak çalışan Özlem Çiftçi´ye yanında getirdiği asidi attı. Bu sırada sıçrayan asitten yakında bulunan Aslı Yılmaz´da yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine diğer çalışanlar yardıma koştu. Asitli saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi yüzünden yaralanan Özlem Çiftçi ile elinden yaralanan Aslı Yılmaz´ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Dilek Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri de asitli saldırının yapıldığı alanda inceleme yaptı.

Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.´nin Özlem Çiftçi ile üniversiteden arkadaş olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Saldırının da kıskançlıktan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.