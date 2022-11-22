Denizli'deki antik kentte defineci talanı

Yüzeydeki kalıntıları yerinde inceleyen uzmanlar, tarihi yapılarda Roma ve Bizans dönemi özelliklerinin olduğunu belirtiyor. Antik kentte arkeolojik kazı yapılmadığından kalıntıların çoğunun toprak altında olduğu ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkartılması için en yakın zamanda bölgenin koruma altına alınarak çalışmalara başlanılması gerektiği belirtiliyor.

Trapezapolis Antik Kentindeki bazı yapılarda, arkeolojik buluntular, taşları oyulmuş yapılar, binalar, geometrik şekiller ve çok sayıda işlenmiş eserler bulunuyor. Defineciler tarafından da tahrip edilen ve uzun bir süredir bakımsız olan antik kentin şimdilerdeki hali tepki çekiyor. Büyük bölümü toprak altında gömülü olduğu belirtilen antik kentin gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.

"EN KISA ZAMANDA KORUMA ALTINA ALINMALI"

Definecilerin altın bulma hayaliyle talan ettiği antik kentin araştırılması için yetkililere seslenen yazar ve kaşif Ümit Şıracı, şöyle konuştu: "Burada bulanan antik kent, Denizli merkezine çok yakın bir noktada da yer alıyor. Burası Bekirler Mahallesi'nin altında ve tarihte ise Trapezapolis adıyla geçiyor.

Trapezapolis Antik Kenti, Denizli ilinde bulunan diğer antik kentler kadar büyük bir yer ama çok fazla bilinmiyor. Kaçak kazılarla talan edilmiş durumda ve başıboş bırakılmış bir yere dönüşmüş. Yetkilerden tarafından en kısa zamanda buranın koruma altına alınması ve kazı çalışmalarının yürütülmesi tarihimize ışık tutmasını sağlayacaktır."