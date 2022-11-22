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Haberler Gündem Çevre Denizli'deki antik kentte defineci talanı! Tarihi kalıntılar delik deşik - Güncel haberler
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Denizli'deki antik kentte defineci talanı! Tarihi kalıntılar delik deşik

Denizli’nin Babadağ ilçesinde tarihi MÖ. 2500-3000'lere dayandığı belirtilen Trapezapolis Antik Kenti, defineciler tarafından talan edildi. Hazine arayan definecilerin kazıları sonucunda antik kentteki tarihi kalıntılar delik deşik. Antik kentte arkeolojik kazı yapılmadığından kalıntıların çoğunun toprak altında olduğu ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkartılması için en yakın zamanda bölgenin koruma altına alınarak çalışmalara başlanılması bekleniyor

Denizli'deki antik kentte defineci talanı! Tarihi kalıntılar delik deşik - Güncel haberler
Denizli'deki antik kentte defineci talanı
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İHA

Denizli'deki Trapezapolis Antik Kenti alanında bulunan tarihi kalıntılar, definecilerin altın bulma hayaliyle talan edilmiş durumda. Alandaki tahribat ise her geçen gün büyüyor.

Babadağ ilçesi Bekirler Mahallesi Boludüzü mevkisinde bulunan Trapezapolis Antik Kenti'nin geçmişinin MÖ. 2500-3000 tarihine dayandığı tahmin ediliyor. Kuzeyden güneye doğru uzanan düzlük üzerine, arazinin coğrafi yapısına göre kurulan antik kentin, yüzeyde bazı yapı kalıntıları ortaya çıkmış durumda.

Yüzeydeki kalıntıları yerinde inceleyen uzmanlar, tarihi yapılarda Roma ve Bizans dönemi özelliklerinin olduğunu belirtiyor. Antik kentte arkeolojik kazı yapılmadığından kalıntıların çoğunun toprak altında olduğu ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkartılması için en yakın zamanda bölgenin koruma altına alınarak çalışmalara başlanılması gerektiği belirtiliyor.

BAKIMSIZ HALİ TEPKİ ÇEKİYOR

Trapezapolis Antik Kentindeki bazı yapılarda, arkeolojik buluntular, taşları oyulmuş yapılar, binalar, geometrik şekiller ve çok sayıda işlenmiş eserler bulunuyor. Defineciler tarafından da tahrip edilen ve uzun bir süredir bakımsız olan antik kentin şimdilerdeki hali tepki çekiyor. Büyük bölümü toprak altında gömülü olduğu belirtilen antik kentin gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.

"EN KISA ZAMANDA KORUMA ALTINA ALINMALI"

Definecilerin altın bulma hayaliyle talan ettiği antik kentin araştırılması için yetkililere seslenen yazar ve kaşif Ümit Şıracı, şöyle konuştu: "Burada bulanan antik kent, Denizli merkezine çok yakın bir noktada da yer alıyor. Burası Bekirler Mahallesi'nin altında ve tarihte ise Trapezapolis adıyla geçiyor.

Trapezapolis Antik Kenti, Denizli ilinde bulunan diğer antik kentler kadar büyük bir yer ama çok fazla bilinmiyor. Kaçak kazılarla talan edilmiş durumda ve başıboş bırakılmış bir yere dönüşmüş. Yetkilerden tarafından en kısa zamanda buranın koruma altına alınması ve kazı çalışmalarının yürütülmesi tarihimize ışık tutmasını sağlayacaktır."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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