Denizlispor'da kötü gidiş bitecek



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Erzurumspor FK'ya yenilerek düşme hattından çıkamayan Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Önümüzde 11 maçlık uzun bir periyot var. En kısa zamanda bu puan kayıplarını telafi edeceğiz" dedi.

Hafta sonunda oynayacakları Pendikspor maçı ile kötü gidişe son vereceklerine inandığını kaydeden Mehmet Uz, "Erzurumspor FK maçını kazanarak avantaj elde etmek istiyorduk ancak bunu başaramadık" şeklinde konuştu.

"Lig çok çetin geçiyor. Beklenmeyen puan kayıplarına üzülüyoruz ancak umutsuzluğa kapılmıyoruz" diyen Uz, "Önümüzde 11 maç daha var. Son 2 haftayı fikstür gereği ligden çekilen takımlarla oynayacağımız için bu maçlarda 6 puan hanemize yazılacak. Geride kalan 9 haftada bize gereken puanları toplayarak hedefimize ulaşacağız. Zor günlerde birlik beraberlik içinde olmak zorundayız. Taraftarlarımız maçtan sonra bize olan güven ve desteklerini ziyaretleriyle yine gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Pendikspor maçı ile birlikte çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2023-03-14 12:18:21



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