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        Merkezefendi'nin rakibi Galatasaray

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:59
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        Merkezefendi'nin rakibi Galatasaray
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        BASKETBOLSüperLigi'ndeki sezonun ilk haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın güçlü rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Yeni sezon öncesi takımı 3 sezondur çalıştıran Antrenör Zafer Aktaş'la yola devam eden Denizli temsilcisi tüm kadrosunu ise değiştirdi. Merkezefendi transferde Daniel Oturu, Vrenz Bleijenbergh, Jalen Hudson, Justin Roberson, Marko Pecarski, Ömer Yasir Küçük, Çağatay Özkan, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Alihan Demir, Görkem Doğan ve İsmail Karabilen'i aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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