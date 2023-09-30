Denizlispor 3'te 3 istiyor TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanan Denizlispor yarın evinde 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Taner Tuncer düdük çalacak. Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Gökhan Süzen ve Emre Sağlık'ın yanı sıra cezalı Turaç mücadelede forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul önemli eksiklere rağmen sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerini ve galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:39 facebook

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