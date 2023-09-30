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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray NEF: 77-93

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:42
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray NEF: 77-93
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        SALON:PamukkaleÜniversitesi

        HAKEMLER: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz

        YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Ataberk Aksu , Justın Robinson 13, Jalen Hudson 16, Ömer Yasir Küçük 4, Berke Aygündüz 3, Alihan Demir 4, Vrenz Bleijenbergh 3, Marko Pecarski 14, Daniel Oturu 20

        GALATASARAY NEF: Jarell Martin 5, Corey Walden 10, İsmet Akpınar 10, Sadık Emir Kabaca 14, Miralem Halilovic 9, Samet Geyik 8, Jonah Radebaugh 14, Akwasi Yeboah 9, Buğrahan Tuncer 6, Göksenin Köksal 8

        1. PERİYOT: 18 - 25

        DEVRE ARASI : 40 - 46  

        2. PERİYOT: 56 - 73

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket sahasında ağırladığı Galatasaray Nef´e 93-77 yenildi. Galatasaray Nef, maçın ilk periyodunu 25-18, ilk yarıyı 46-40, üçüncü periyodu da 73-56 önde geçti. Galatasaray Nef, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´i 93- 77 yendi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli -

        2023-09-30 15:41:36

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