Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray NEF: 77-93
SALON:PamukkaleÜniversitesi
HAKEMLER: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Ataberk Aksu , Justın Robinson 13, Jalen Hudson 16, Ömer Yasir Küçük 4, Berke Aygündüz 3, Alihan Demir 4, Vrenz Bleijenbergh 3, Marko Pecarski 14, Daniel Oturu 20
GALATASARAY NEF: Jarell Martin 5, Corey Walden 10, İsmet Akpınar 10, Sadık Emir Kabaca 14, Miralem Halilovic 9, Samet Geyik 8, Jonah Radebaugh 14, Akwasi Yeboah 9, Buğrahan Tuncer 6, Göksenin Köksal 8
1. PERİYOT: 18 - 25
DEVRE ARASI : 40 - 46
2. PERİYOT: 56 - 73
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket sahasında ağırladığı Galatasaray Nef´e 93-77 yenildi. Galatasaray Nef, maçın ilk periyodunu 25-18, ilk yarıyı 46-40, üçüncü periyodu da 73-56 önde geçti. Galatasaray Nef, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´i 93- 77 yendi.
DHA-Spor - Türkiye-Denizli -
2023-09-30 15:41:36