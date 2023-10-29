Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor gülmeyi unuttu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor gülmeyi unuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta Somaspor deplasmanından 1-0 yenik ayrılan Denizlispor galibiyeti unuttu. Somaspor yenilgisiyle üst üste 3'üncü mağlubiyetini elde eden yeşil-siyahlılar ateş hattına doğru geriledi. Denizlispor son 3 maçta gol sevinci de yaşayamadı. Son olarak evinde İnegölspor'u 2-0 yenen Denizlispor, Kastamonuspor ve Iğdır FK'ya 2-0, dün de Somaspor'a 1-0 kaybetti. Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, kötü gidişata son vermek için çok çabalayacaklarını ve tekrar çıkışa geçmek adına çalışacaklarını söyledi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Denizli'de İsrail "Sessiz Eylem" ile protesto edildi
        Denizli'de İsrail "Sessiz Eylem" ile protesto edildi
        Cumhuriyet tarihini koreografi ile anlattılar
        Cumhuriyet tarihini koreografi ile anlattılar
        Ali Erbaş: Gazze'de yaşananlar bir insanlık dramı
        Ali Erbaş: Gazze'de yaşananlar bir insanlık dramı
        Öğrencilerden "Togg ve milli muharip uçan KAAN" figürlü "Cumhuriyet" kutlam...
        Öğrencilerden "Togg ve milli muharip uçan KAAN" figürlü "Cumhuriyet" kutlam...