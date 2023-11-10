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        Merkezefendi'ye yeni guard

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:50
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        Merkezefendi'ye yeni guard
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        BASKETBOLSüperLigi'nde sakatlığı bulunan Justin Robinson ile yollarını ayıran Merkezefendi Belediyesi Basket, Fransız ekibi Le Mans´tan guard Nate Mason´ı kadrosuna kattı. 28 yaşında, 

        1.88 m boyundaki Mason, Merkezefendi kadrosunda bulunan Alihan Demir ve Daniel Oturu´nun da mezun olduğu Minnesota Üniversitesi'nde NCAA'de oynadı. Kariyerinde NBA G League'in yanı sıra İsrail'de Hapoel Eilat ve Rusya'da Avtodor formalarını giyen, geçen sezonu Porto Riko Ligi'nde geçiren Mason, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Le Mans'ta bu sezon 11.3 sayı, 3.8 asist, 2.5 ribaund ortalamaları tutturdu.

        RAKİP FENERBAHÇE

        Ligde bu sezon ilk galibiyetini geçen hafta evinde Aliağa Petkimspor'u yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Denizli ekibi bu sezon 6 haftada 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken, ligde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan Fenerbahçe dün Euroleague'de deplasmanda Partizan'a 85-84 mağlup olmuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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