Denizli'de krom maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (3)- Yeniden
SayınYazıişleri müdürlerine;
'Denizli'de krom maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 kayıp (2)' başlıklı ana haber ile 'BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI' ara başlıklı ek haber, enkaz altındaki işçinin kurtarılması ve kaynağından yapılan isim düzeltmesi ile yeniden geçildi.
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